Сговора между Трампом и российской стороной не было - к такому выводу пришел комитет по разведке Палаты представителей США и завершил расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы. Политические противники Трампа - демократы – с этими выводами не согласны.

Сговора между Трампом и российской стороной не было — к такому выводу пришел комитет по разведке Палаты представителей США и завершил расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы. Политические противники Трампа — демократы – с этими выводами не согласны, они обвинили республиканское большинство в Палате представителей в защите американского лидера.Всего одна страница с выводами из секретного доклада спецкомитета по разведке принесла политическую сенсацию. В то время, как бывшие руководители американской разведки твердят, что Дональд Трамп — шпион Москвы, расследование конгрессменов пришло к выводу, что никакого сговора между Трампом и Кремлем не было."Мы выслушали всех свидетелей, которых должны были, мы посмотрели 300 тысяч документов, провели 73 допроса, чтобы ответить на четыре вопроса. Мы считаем, что русские пытались вмешаться в наши выборы, проводили кибератаки, но мы не нашли никаких доказательств сговора ни с одним из предвыборных штабов кандидатов", — заявил конгрессмен Майк Конуэй.Год назад ЦРУ, ФБР и АНБ сообщали, что российские власти помогали Трампу, считая его предпочтительным для себя кандидатом на пост президента США. Просмотрев по сути те же материалы, конгрессмены заявили прямо противоположное — никаких предпочтений Кремля не зафиксировано. Был ли наговор на Москву намеренной дезинформацией разведки, неясно. Факт, что после серии не соответствующих действительности заявлений ЦРУ — например, о наличии у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения, а теперь и после российского дела — выводам американских спецслужб в полной мере не доверяют ни президент США, ни Конгресс."Я никогда не взаимодействовал с русскими, кандидат Трамп тоже. Не было никакого сотрудничества, координации, никакого сговора", — сообщил Кори Левандовски, бывший руководитель предвыборного штаба Трампа.Впрочем, заслушав свидетелей и проанализировав тысячи документов, к такому мнению пришла только республиканская часть спецкомитета по разведке. Демократы, принимавшие участие в этом же расследовании, уже заявили, что не согласны с выводами республиканцев и собираются представить свой доклад. Что в очередной раз доказывает: российская тема в Америке — это неотъемлемая часть внутриполитической борьбы.