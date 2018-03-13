В новом выпуске ток-шоу Первого канала На самом деле получил продолжение конфликт бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее экс-представительны Элины Мазур. На этот раз в студии появился мужчина, которого считают сожителем пианистки – Олег Полянский.

В новом выпуске ток-шоу Первого канала "На самом деле" получил продолжениеконфликт бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ееэкс-представительны Элины Мазур. На этот раз в студии появился мужчина,которого считают сожителем пианистки – Олег Полянский.Ведущий программы Дмитрий Шепелевпригласил знакомого Виталины в студию, чтобы расставить все точки над i. Ипредполагаемый ухажер раскрыл детали романа с Цымбалюк-Романовской.Ранееговорилось о том, что именно с Полянским украинская пианистка изменялаДжигарханяну. Появившийся на ток-шоу Олег рассказал, что в 2001 году девушка приезжалав Германию, и между ним и Цымбалюк-Романовской были интимные отношения, передаетЭкс-супругу знаменитого актера ирежиссера подобное заявление удивило. "Я думаю, у господина Полянского другаяориентация, и он не мог быть со мной в личных отношениях… И он об этомрассказывал, когда говорил, с кем он ходил в баню из известных московскихмузыкантов", – высказала свое мнение Цымбалюк-Романовская. Кроме того,пианистка считает, что Олег пытается таким образом заработать себе пиар. К егозаявлениям, по утверждению Виталины, не стоит относиться серьезно.Отметим,ранее Полянский сообщил отом, что был нужен красотке только ради меркантильных целей. "Вмузыкальном мире очень часто, что именно женщины делают карьеру за счет мужчин.Даже очень высокого полета карьеры получают за счет разных контактови связей. К сожалению, так", – заметил пианист.