Школьное голосование. Во Владимире выберут лучшее образовательное учреждение города. Выборы состоятся 18 марта, в тот же день, что и голосование за президента страны. Кто сможет принять участие в школьном голосовании, и каким образом оно будет проходить? Эти вопросы зададим Елене Малин, начальнику управления образования администрации Владимира. Сегодня она гость в студии 6 канала.

13.03.2018Школьное голосование. Во Владимире выберут лучшее образовательное учреждение города. Выборы состоятся 18 марта, в тот же день, что и голосование за президента страны. Кто сможет принять участие в школьном голосовании, и каким образом оно будет проходить? Эти вопросы зададим Елене Малин, начальнику управления образования администрации Владимира. Сегодня она гость в студии 6 канала.