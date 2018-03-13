Житель раздираемого войной сирийского Алеппо Мохаммед Алаа Аль Джалил приютил у себя более сотни кошек и ни за что не хочет покидать город. По словам Мохаммеда, который прославился на весь мир благодаря своей любви к животным, он не может бросить своих питомцев на произвол судьбы.

Житель раздираемого войной сирийского Алеппо Мохаммед Алаа Аль Джалил приютил у себя более сотни кошек и ни за что не хочет покидать город. По словам Мохаммеда, который прославился на весь мир благодаря своей любви к животным, он не может бросить своих питомцев на произвол судьбы, сообщает Daily Beast.До начала войны Мохаммед работал электриком, однако после начало боевых действий в силу нехватки в Алеппо медперсонала начал трудиться на скорой помощи. В 2011 сириец организовал приют для кошек. Тогда в нем было не более 20 животных, сейчас количество питомцев мужчины превышает сотню.По словам Мохаммеда, вскоре после начала боевых действий знакомые начали приносить ему своих кошек. Кого-то из своих будущих питомцев сириец подобрал на улице."Многие мои друзья и близкие уехали, но я не готов последовать их примеру. Мои друзья – это кошки. О них некому позаботиться, кроме меня", — рассказал Аль Джалил.Сириец ведет "Твиттер", в котором регулярно публикует фотографии своих любимцев. На микроблог Мохаммеда подписаны более 8 тысяч человек.The Ginger Jaguar stil training