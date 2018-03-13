Акция пройдет 31 марта

Снегурочка приглашает костромичей на необычный флешмоб.Акция «Последняя снежинка зимы» пройдет 31 марта. Снегурочка в свой день рождения приглашает танцевальные коллективы, творческие объединения и всех активных горожан выстроиться в форме большой снежинки и проводить зиму.Всем участникам выдадут белые воздушные шарики. С ним они исполнят заранее разученный танец. С воздуха происходящее снимет квадрокоптер. Флешмоб пройдет на Сусанинской площади.Подать заявку на участие можно до 20 марта по телефону 45 30 61.