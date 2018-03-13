Ксения Собчак в очередной раз вспомнила о том, как ее крестили в 12 лет. Она подчеркнула, что информация о том, что ее крестным отцом стал Владимир Путин – не более чем миф.

Ксения Собчак в очередной раз вспомнила о том, как ее крестили в 12 лет. Она подчеркнула, что информация о том, что ее крестным отцом стал Владимир Путин – не более чем миф.Ведущая Ксения Собчак разоблачила слухи о том, что президент России Владимир Путин приходится ей крестным отцом, в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Российский лидер присутствовал в храме во время обряда. "Но, насколько говорит моя мама, он не был моим крестным отцом", – заметила Собчак.На собственные воспоминания она положиться не может, поскольку тогда не придала этому событию большого значения. "На самом деле, я клянусь, для меня крещение в 12 лет не было каким-то запоминающим событием… Для меня это были история, что мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви", – заявила ведущая.О том, кто был ее крестным отцом, Ксения Собчак начала спрашивать свою мать только после того, как всплыли фотографии из храма и люди начали задавать ей вопросы. "Но этой темы никогда в моей жизни не было", – подчеркнула Ксения Собчак."Я никогда этого не обсуждала, ни с каким Путиным. То, что сегодня я знаю, что он не мой крестный, и я честно правда ничего не помню из тех событий, кроме того, что я была в бархатном фиолетовом платье", – призналась Ксения Собчак. Также он добавила, что личных контактов с российским лидером личных контактов у нее нет и в неформальной обстановке они встречаются только на годовщинах смерти Анатолия Собчака.