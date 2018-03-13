Россияне, которые намерены участвовать в голосовании на
выборах президента – лохи, считает Ксения Собчак. Кандидат на
высший государственный пост высказала свое мнение во время дебатов в прямом
эфире.
Россияне, которые намерены участвовать в голосовании на
выборах президента – "лохи", считает Ксения Собчак. Кандидат на
высший государственный пост высказала свое мнение во время дебатов в прямом
эфире.
Выдвиженец партии "Гражданская инициатива"
получила отпор от своих оппонентов во время очередного раунда предвыборных
теледебатов. В своем выступлении в эфире телеканала ТВЦ 12 февраля Ксения
Собчак нелестно отозвалась о россиянах, а выборы сравнила с казино
"По поводу лохов – если люди 18 лет выбирают одну и ту
же власть, не понимая, к чему это приводит, то как еще они называются? Ну вы же
знаете, кто выиграет на этих выборах, так же, как знаю я. Вы знаете, что в
казино всегда выигрывает казино. Поэтому не будьте лохами, которые раз за разом
приходят в это казино в надежде выиграть!", – призывала своих сторонников
телеведущая.
Представляющий на дебатах кандидата от КПРФ Павла Грудинина
Максим Шевченко заметил, что своими словами Собчак определила истинное
отношение к народу той "касты", к которой она принадлежит. Шевченко,
продолжив предложенную оппонентом аналогию, напомнил бывшей ведущей "Дома-2",
что в казино "и девочки получают свою долю".
Лидер ЛДПР на сей раз был непривычно краток. Владимир
Жириновский со свойственной ему прямотой заявил, что Ксения Анатольевна "занимается
пропагандой против Путина".
Темой дебатов на Первом канале 12 февраля стало развитие регионов.
Собчак пыталась оправдаться за скандал вокруг ее запросов к Украине о поездке в
Крым. Кандидат заявила, что не собиралась вести на полуострове предвыборную
агитацию. "Это ложь. Я не собираюсь там вести агитацию, я никогда не
собиралась. Я уже сделала несколько заявлений, говоря о том, что хочу поехать
туда с гуманитарной миссией", – заявила Собчак.
Кандидат добавила, что считает Крым "огромной
проблемой". Именно из-за Крыма, по мнению Собчак, Россия сегодня имеет
"и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром".
Собчак ранее обратилась в украинское посольство за разрешением посетить с гуманитарной миссией Крым, который считает украинским. Это обращение глава МИД Украины Павел Климкин назвал "политической шизофренией" – поскольку, по его словам, это был бы "законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории", передает РИА Новости
Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года.
Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который
баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей
Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ),
Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская
инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов
(Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").