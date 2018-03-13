Россияне, которые намерены участвовать в голосовании на выборах президента – лохи, считает Ксения Собчак. Кандидат на высший государственный пост высказала свое мнение во время дебатов в прямом эфире.

Россияне, которые намерены участвовать в голосовании навыборах президента – "лохи", считает Ксения Собчак. Кандидат навысший государственный пост высказала свое мнение во время дебатов в прямомэфире.Выдвиженец партии "Гражданская инициатива"получила отпор от своих оппонентов во время очередного раунда предвыборныхтеледебатов. В своем выступлении в эфире телеканала ТВЦ 12 февраля КсенияСобчак нелестно отозвалась о россиянах, а выборы сравнила с казино"По поводу лохов – если люди 18 лет выбирают одну и туже власть, не понимая, к чему это приводит, то как еще они называются? Ну вы жезнаете, кто выиграет на этих выборах, так же, как знаю я. Вы знаете, что вказино всегда выигрывает казино. Поэтому не будьте лохами, которые раз за разомприходят в это казино в надежде выиграть!", – призывала своих сторонниковтелеведущая.Представляющий на дебатах кандидата от КПРФ Павла ГрудининаМаксим Шевченко заметил, что своими словами Собчак определила истинноеотношение к народу той "касты", к которой она принадлежит. Шевченко,продолжив предложенную оппонентом аналогию, напомнил бывшей ведущей "Дома-2",что в казино "и девочки получают свою долю".Лидер ЛДПР на сей раз был непривычно краток. ВладимирЖириновский со свойственной ему прямотой заявил, что Ксения Анатольевна "занимаетсяпропагандой против Путина".Темой дебатов на Первом канале 12 февраля стало развитие регионов.Собчак пыталась оправдаться за скандал вокруг ее запросов к Украине о поездке вКрым. Кандидат заявила, что не собиралась вести на полуострове предвыборнуюагитацию. "Это ложь. Я не собираюсь там вести агитацию, я никогда несобиралась. Я уже сделала несколько заявлений, говоря о том, что хочу поехатьтуда с гуманитарной миссией", – заявила Собчак.Кандидат добавила, что считает Крым "огромнойпроблемой". Именно из-за Крыма, по мнению Собчак, Россия сегодня имеет"и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром".Собчак ранее обратилась в украинское посольство за разрешением посетить с гуманитарной миссией Крым, который считает украинским. Это обращение глава МИД Украины Павел Климкин назвал "политической шизофренией" – поскольку, по его словам, это был бы "законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории", передает РИА НовостиВыбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года.Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, которыйбаллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это СергейБабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ),Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданскаяинициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов(Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").