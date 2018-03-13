Установлено, что под руководством злоумышленника был создан так называемый «школьный попечительский совет», куда собирали деньги с родителей...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по Западному округу и участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы в ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире на улице Академика Анохина задержали 39-летнего бывшего директора одного из учебных заведений, который с мая 2011 года находился в федеральном розыске по подозрению в совершении мошеннических действий в особо крупном размере и превышении должностных полномочий», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Следователями ГСУ Следственного комитета РФ по г. Москве было установлено, что под руководством директора был создан так называемый «школьный попечительский совет», куда собирали деньги с родителей. Для того чтобы ребенок попал в первый класс, родителям необходимо было заплатить в фонд 150 тысяч рублей, а ежемесячные взносы составляли от 8 до 13 тысяч рублей, не считая доплат за различные секции. В действительности средства переводились на личные счета учредителей школьного фонда. В результате противоправной деятельности подозреваемого было похищено 28 млн рублей.В мае 2011 года в отношении директора школы и одного из его заместителей были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В настоящее время по решению Никулинского межрайонного суда г. Москвы задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39