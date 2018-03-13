Злоумышленники, работающие грузчиками в торговом комплексе, имея доступ в служебные помещения, похитили сейф, в котором находилось более 1 млн рублей...

«Полицейские ОМВД России по району Люблино задержали 20-летнего молодого человека по подозрению в краже более 1 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции района Люблино обратился сотрудник службы безопасности одного из торговых комплексов с заявлением о краже. По его словам, из офиса одного из арендаторов торговой площадки похищен сейф с денежными средствами. Ущерб составил около 1,2 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из аэропортов задержали подозреваемого – 20-летнего приезжего из ближнего зарубежья.Установлено, что молодой человек и его сообщник, которые подрабатывали грузчиками в торговом комплексе, имея доступ в служебные помещения, похитили сейф из офиса одного из предпринимателей. Следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия по установлению и розыску соучастника данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18