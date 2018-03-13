"Оперативники ГУУР МВД России в Москве и Республике Дагестан задержали 7 участников организованной группы, подозреваемых в разбое и вымогательстве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники ГУУР МВД России совместно с коллегами из ФСБ России, УВД САО ГУ МВД России по г. Москве, УУР МВД по Республике Дагестан во взаимодействии с и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в разбойном нападении и вымогательстве денежных средств в особо крупном размере", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее злоумышленники, угрожая физической расправой руководителю одного из дагестанских СМИ и его родственникам, вымогали денежные средства в размере 6 миллионов рублей.Затем с целью устрашения и доказательства серьезности своих намерений фигуранты совершили разбойное нападение на потерпевшего."Двое подозреваемых задержаны на месте преступления сотрудниками ГУУР МВД России и в настоящее время находятся под стражей.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ.В рамках предварительного расследования уголовного дела в действиях задержанных выявлен состав преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ, в связи с чем возбуждено уголовное дело.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Москвы и Республики Дагестан сотрудники правоохранительных органов задержали еще 7 фигурантов, среди которых предполагаемый заказчик и активные участники организованной группы в возрасте от 28 до 35 лет", - рассказала Ирина Волк.Четырем задержанным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – иные меры пресечения.В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные телефоны, а также пистолет, снаряженный 8 патронами, который в результате проведенного исследования признан боевым огнестрельным оружием. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео