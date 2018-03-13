"Оперативники ОЭБиПК УВД по ЗАО г. Москвы пресекли деятельность одного из автосалонов, работники которого подозреваются в хищении денежных средств путем мошенничества", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Москве оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному административному округу пресекли деятельность одного из автосалонов, работники которого подозреваются в хищении денежных средств путем мошенничества", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Сотрудники полиции установили, что персонал автосалона при продаже автомобилей вводил в заблуждение клиентов относительно размера процентной ставки и комплектации транспортных средств. Таким образом злоумышленники завышали реальную стоимость автомобилей. По предварительным данным, сумма материального ущерба, причиненная потерпевшим, превысила 50 млн рублей."В результате оперативно-розыскных мероприятий задержано 4 подозреваемых в возрасте от 29 до 36 лет. При проведении следственных действий в указанном автосалоне обнаружено и изъято 40 автомобилей, а также документы по финансово-хозяйственной деятельности салона, электронные носители информации", - рассказала Ирина Волк.Органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных - подписка о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных и розыску возможных соучастников.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео