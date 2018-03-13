Ребята услышали много историй из полицейской жизни, узнали, как сотрудники полиции охраняют покой обычных граждан и задерживают злоумышленников...
Полицейские СВАО посетили детский дом «Алые паруса», организовав для его воспитанников театральное представление.
Посещение подшефного детского дома стало доброй традицией для сотрудников УВД по СВАО. В этот раз подполковник внутренней службы Максим Занько, а также инспектор ОМПО рассказали детям о прохождении службы в органах внутренних дел. Ребята услышали много историй из полицейской жизни, узнали, как сотрудники полиции охраняют покой обычных граждан и задерживают злоумышленников. После такой интересной беседы многие воспитанники решили стать полицейскими.
В заключение мероприятия перед ребятами выступила актерская студия, показав спектакль «Цирк». Театральная постановка порадовала маленьких зрителей, ребята получили массу положительных эмоций.
Пресс-служба УВД по СВАО
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