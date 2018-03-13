Ребята услышали много историй из полицейской жизни, узнали, как сотрудники полиции охраняют покой обычных граждан и задерживают злоумышленников...

Полицейские СВАО посетили детский дом «Алые паруса», организовав для его воспитанников театральное представление.Посещение подшефного детского дома стало доброй традицией для сотрудников УВД по СВАО. В этот раз подполковник внутренней службы Максим Занько, а также инспектор ОМПО рассказали детям о прохождении службы в органах внутренних дел. Ребята услышали много историй из полицейской жизни, узнали, как сотрудники полиции охраняют покой обычных граждан и задерживают злоумышленников. После такой интересной беседы многие воспитанники решили стать полицейскими.В заключение мероприятия перед ребятами выступила актерская студия, показав спектакль «Цирк». Театральная постановка порадовала маленьких зрителей, ребята получили массу положительных эмоций.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29