Самый популярный пластический хирург Великобритании рассказал, как должен выглядеть идеальный женский ротик. За эталон он взял американскую певицу Тейлор Свифт.

Самый популярный пластический хирург Великобритании рассказал,как должен выглядеть идеальный женский ротик. За эталонон взял американскую певицу Тейлор Свифт.ВрачДжулиан Де Сильва уверен, что уста девушки приближены к совершенству. "У Тейлорвеликолепные пухлые губы и изгиб, которого пытаются добиться так много женщин",– цитирует медика издание Independent.Хирург добавил, что из-за снижения содержания в тканях коллагенаи гиалуроновой кислоты после 28 лет женскиегубки начинают терять естественную припухлость. Поэтому барышням за 30 онрекомендует один раз в полгода проводить коррекцию нижней части лица с помощьюмикроинъекций. А если кто-то опасается инвазивных процедур, то отказ от курения иснижение количества часов пребывания под солнечными лучами также способствует замедлению процесса потери чувственнойформы рта.Недавноиздание Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery провело статистическое исследование, в результатекоторого выяснилось, что 60% респондентов считают идеальными пропорции 1:1 -верхняя и нижняя губы абсолютно симметричны.Сегодня в контурной пластикагуб используются безопасные препараты на основегиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция. Гиалуроновая кислота винъекциях ‒ уже не новость для большинства женщин. А препараты на основе гидроксиапатита кальция ‒ это новинка хирургии красоты. С их помощью можно откорректировать зоны лица, которые теряют объем, например, височную область. Можно смоделировать скулы, заполнить носогубные складки, морщины-"марионетки", выровнять линию овала, скорректироватьспинку носа. Преимущества таких препаратов в том, что, в отличие отгиалуроновой кислоты, они не задерживают воду и стимулируют коллагенонеогенез.