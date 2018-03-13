Фигуристка Ирина Лобачева в эфире ток-шоу Пусть говорят сделала ряд громких заявлений о смерти Дмитрия Марьянова. Спортсменка во многом обвинила вдову актера.

Фигуристка Ирина Лобачева в эфире ток-шоу "Пусть говорят" сделала ряд громких заявлений о смерти Дмитрия Марьянова. Спортсменка во многом обвинила вдову актера.Лобачева четыре года была гражданской женой Марьянова. Фигуристка и актер планировали пожениться, но не сложилось. Знаменитости расстались, но продолжили общаться как друзья.В программе "Пусть говорят" Ирина решила раскрыть тайны бывшего возлюбленного. Так, Лобачева уверена, что дочь, которую воспитывал Марьянов, ему не родная. "Я знаю, что это не его ребенок. Я видела видео с настоящим отцом этой девочки. Дмитрий был очень доверчивым человеком, его можно было окрутить",– заявила Ирина.Кроме того, фигуристка считает, что Ксения Бик могла поспособствовать кончине супруга. Лобачева обвинила вдову Марьянова в корысти. "Девушка из Украины сделает все, чтобы заполучить квартиру в столице. С Димой мы общались раз в несколько месяцев, я знаю многое, чего не говорю. Если она была любящей женой, она должна была следить за его здоровьем, помогать ему, оберегать", – цитирует спортсменку.Лобачева уверена, что между супругами было не все в порядке. Брак стоял на пороге краха. "Я знаю, что он собирался разводиться с Ксенией", – отметила Ирина.Как писали Dni.Ru,Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Согласно официальной версии, 47-летний актер умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены.