18-летний юноша напал на прохожего

Студента колледжа во Владимире осудят за разбой.Как сообщают в пресс-службе регионального СУ СК РФ, инцидент произошел в мае прошлого года. 18-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения гулял по улицам города со своими приятелями. Неожиданно парень подбежал к прохожему и начал бить его по голове. Мужчина упал на землю. Обвиняемый продолжил избивать его.Местный житель увидел ситуацию с балкона жилого дома. Он окрикнул хулигана и позвонил в полицию. Молодой человек схватил мобильный телефон и сумку потерпевшего и сбежал.Правоохранители задержали подозреваемого. Он полностью признал свою вину. Теперь юноше грозит до 8 лет лишения свободы.