13.03.2018

2018-03-13 15:00:32

Суд вернул заключенному изъятые татуировки

Верховный суд Чувашии отменил решение Чебоксарского районного суда, который постановил с тела заключенного одной из колоний татуировки, передает РИА Новости. На сайте суда было опубликовано решение о том, что его приговорили к штрафу в размере тысячи рублей "с конфискацией предмета административного правонарушения" за наличие на теле татуировок с нацистской символикой.



Тогда уточнялось, что мужчина должен самостоятельно удалить наколки. Теперь ему вернули право носить их.