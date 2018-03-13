Анимационная столица России. Именно такой статус с 13 по 18 марта приобретает город Суздаль. Как раз сейчас там открывается уже 23 по счёту российский фестиваль анимационного кино. Членам жюри предстоит отсмотреть более трёхсот мультфильмов. Вместе с профессионалами оценивать творчество мультипликаторов будут и сами дети. Организаторы запланировали так называемые «открытые» показы. Они пройдут в 60 образовательных учреждениях как Владимира, так и области, а так же в Домах культуры. Фестивальные площадки будут даже в небольших посёлках.

13.03.2018Анимационная столица России. Именно такой статус с 13 по 18 марта приобретает город Суздаль. Как раз сейчас там открывается уже 23 по счёту российский фестиваль анимационного кино. Членам жюри предстоит отсмотреть более трёхсот мультфильмов. Вместе с профессионалами оценивать творчество мультипликаторов будут и сами дети. Организаторы запланировали так называемые открытые показы. Они пройдут в 60 образовательных учреждениях как Владимира, так и области, а так же в Домах культуры. Фестивальные площадки будут даже в небольших посёлках.