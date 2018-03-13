Народного артиста СССР Олега Табакова, который скончался в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни, похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также советского и российского художника-живописца Ильи Глазунова.

Народного артиста СССР Олега Табакова, который скончался в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни, похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также советского и российского художника-живописца Ильи Глазунова.Об ТАСС рассказал источник в московской мэрии.Собеседник агентства подчеркнул, что художественного руководителя МХТ имени Чехова похоронят на Новодевичьем кладбище на Центральной аллее 15 марта.В этот же день в театре с 9 до 13 часов состоится прощание с Олегом Табаковым, который ушел из жизни 12 марта в 16 часов 15 минут.С 12 по 15 марта в Московском художественном театре имени Чехова объявлен траур. Все спектакли, которые должны были идти – отменены.