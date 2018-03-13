Сотрудники ФБР обращались в Иммиграционного бюро Таиланда, пытаясь организовать встречу с задержанными в этой стране видеоблогерами Александром Кирилловым и Анастасией Вашукевич, более известными как Алекс Лесли и Настя Рыбка, но получили отказ.

Сотрудники ФБР обращались в Иммиграционного бюро Таиланда, пытаясь организовать встречу с задержанными в этой стране видеоблогерами Александром Кирилловым и Анастасией Вашукевич, более известными как Алекс Лесли и Настя Рыбка, но получили отказ, передает ТАСС.По данным телекомпании CNN, такой запрос был сделан агентами ФБР на прошлой неделе. Отказ его удовлетворить местные власти объяснили тем, что право на встречи с задержанными имеют лишь их официальные представители или члены семей.Как сообщалось ранее, в конце февраля десять человек — восемь россиян, а также граждане Белоруссии и Литвы — были взяты под стражу в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга.Одними из организаторов этого мероприятия, участие в котором принимали более 40 российских туристов, были Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич. 27 февраля шестерых из задержанных, в том числе Вашукевича и Кириллова, выпустили под залог в размере 150 тысяч батов (4,7 тыс. долларов) за одного человека. Однако их опять взяли под стражу сотрудники Иммиграционного бюро Таиланда, так как ведомство аннулировало их визы.Вашукевича и Кириллова перевели в Бангкок, в изолятор временного содержания Иммиграционного бюро Таиланда.Вероятно, они пробудут там несколько месяцев вплоть до суда, после чего их ожидает депортация. При этом в случае с Вашукевич ее вышлют в Минск, поскольку известная в России Настя Рыбка является гражданкой Белоруссии.Вашукевич ранее предложила американским СМИ предоставить информацию о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы и экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа — Поле Манафорте в обмен на содействие в освобождении из тюрьмы в Таиланде.Однако на прошлой неделе руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Госдепартамент не в курсе каких-либо планов выслушать Вашукевич, отметив, что власти США оказывают поддержку американским гражданам, а она таковой не является.Ранее на Вашукевич подал судебный иск бизнесмен Олег Дерипаска по факту размещения в социальных сетях частных фотографий, на которых он запечатлен и сделанные тайно аудиозаписи разговоров, раскрывающие детали его жизни.