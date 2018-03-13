Российская биатлонистка Татьяна Акимова, которая накануне была исключена из состава сборной страны на этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, объяснила свое отсутствие в Норвегии нездоровьем. Я действительно заболела, - написала спортсменка в социальной сети.

Российская биатлонистка Татьяна Акимова, которая накануне была исключена из состава сборной страны на этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, объяснила свое отсутствие в Норвегии нездоровьем. "Я действительно заболела", — написала спортсменка в социальной сети."Спасибо всем за поддержку, — сообщила Акимова в своем аккаунте в Instagram. – Я действительно заболела. Хочу объяснить ситуацию. Этап в Контиолахти пропустила намеренно и готовилась ехать в Осло. Но, к сожалению, я заболела. Из-за температуры пропустила несколько дней тренировок. Видимо какой-то вирус".Спасибо всем за поддержку