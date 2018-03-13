Останки знаменитого серийного убийцы Чарльза Мэнсона, умершего в ноябре 2017 года, после долгих судебных разбирательств передали его внуку Джейсону Фриману. Тот собирается кремировать тело преступника и развеять прах.

Останки знаменитого серийного убийцы Чарльза Мэнсона, умершего в ноябре 2017 года, после долгих судебных разбирательств передали его внуку Джейсону Фриману. Тот собирается кремировать тело преступника и развеять прах, сообщает Rolling Stone.Ранее сообщалось, что борьба за тело покойного лидеры коммуны "Семья", которое хранилось в морге при тюремном госпитале, развернулась между приемным сыном Мэнсона Майклом Браннером, внуком Джейсоном Фриманом и другом по переписке Майклом Чэннелсом.Суд решил, что тело стоит передать Фриману. По данным журналистов, внук убийцы глубоко верующий человек и в прошлом профессиональный боец. Отец Джейсона, Чарльз Мэнсон-младший, добровольно ушел из жизни в 1993 году.Чарльз Мэнсон один из самых известных преступников XX века. Его последователи совершили около десяти ритуальных убийств. В частности, от рук представителей "Семьи" погибла жена режиссера Романа Полански, актриса Шэрон Тейт.