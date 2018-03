На кондитерской фабрике в Пенсильвании побывал сын президента США Дональда Трампа. С ним там пообщался журналист издания Pittsburgh Post-Gazette. Однако корреспондент так ловко спрятался за огромного шоколадного зайца, что на снимке кажется, будто Трампа-младшего интервью берет именно он.

На кондитерской фабрике в Пенсильвании побывал сын президента США Дональда Трампа. С ним там пообщался журналист издания Pittsburgh Post-Gazette. Однако корреспондент так ловко "спрятался" за огромного шоколадного зайца (или кролика), что на снимке кажется, будто у Трампа-младшего интервью берет именно он.Такой забавный ракурс не остался незамеченным пользователями соцсетей. После того, как автор снимка Эндрю Раш опубликовал его у себя в "Твиттере", им поделились уже несколько тысяч человек, сообщает РИА Новости.При этом комментарии к фото тоже заставляют улыбнуться:"Не откусывай мне голову, я просто задаю вопрос", — пишет Дэн Маклафлин."Шоколадный заяц, интервьюирующий Трампа-младшего — это самое нормальное из того, что произошло во время президентства Трампа", — пишет jere.Сам Трамп-младший также отнесся к этому фото с юмором. "Шоколадный кролик в интервью выложился на полную, и впоследствии был вкусным", — написал он в "Твиттере".The chocolate rabbit gave a hard hitting interview and was delicious afterwards. https://t.co/OGiBFNEIc5— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 12 марта 2018 г.