Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона и назначил на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. На его место впервые идет женщина - Джина Хаспел.

Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона и назначил на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео, пишет The Washington Post. Об отставке Ти Рекса, как неофициально зовут американцы Тиллерсона, стало известно еще 9 марта. Ему пришлось прервать африканское турне и вернуться в Вашингтон.Таким образом, в Госдепартамент приходит Майкл Помпео, который недавно провел блестящие переговоры с несговорчивой Северной Кореей. А в его кресло в ЦРУ впервые в американской истории садится женщина — нынешний заместитель директора ведомства Джина Хаспел. Если, конечно, такое решение Трампа будет подтверждено сенаторами.В своем заявлении для прессы президент Соединенных Штатов похвалил Помпео. Трамп перечислил послужной список нового главы внешнеполитического ведомства и добавил: "Я горжусь тем, что назначил директора ЦРУ нашим новым госсекретарем".Похвалил он и новую главу разведки, сообщив, что назначение Джины Хаспел станет исторической вехой, поскольку это первая леди на таком посту.Вопреки ожиданиям, похвалил Трамп и "уходящую натуру", Тиллерсона, но как-то сдержанно: "Я желаю ему и его семье всего хорошего"Три источника The Washington Post в Белом доме прокомментировали новые перестановки. Они убеждены, что кандидатура Помпео во главе Госдепа как нельзя лучше подходит для предстоящих и очень важных для США переговоров с Ким Чен Ыном. А вот Тиллерсон "слишком упорен" в своем видении северокорейской проблемы.У Помпео репутация "ястреба" и консерватора, весьма жестко настроенного против России. Он является сторонником консервативного движения Tea Party, выступавшего против политики Барака Обамы, в частности его реформы сферы здравоохранения. Помпео также критиковал ядерную сделку с Ираном.Относительно расследования того, что российские хакеры якобы могли вмешаться в американские выборы, он счел достоверными данные спецслужб и высказался за жесткий ответ на кибератаки.