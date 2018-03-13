Наставник итальянского клуба Рома Эусебио Ди Франческо накануне ответной игры 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов против донецкого Шахтера отметил, что в первом матче (1:2) его подопечные допустили достаточно ошибок, которые не должны повториться в Риме.

Наставник итальянского клуба "Рома" Эусебио Ди Франческо накануне ответной игры 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера" отметил, что в первом матче (1:2) его подопечные допустили достаточно ошибок, которые не должны повториться в Риме."В первом матче мы допустили ошибки – не только индивидуальные, но и как команда в целом, — цитирует Ди Франческо официальный сайт УЕФА. – Больше мы этого позволить себе не можем. Я требую последовательности от своей команды. Даже если мы поведем в счете, я хочу, чтобы мы сохраняли игровую схему и баланс"."Мы не можем выходить на поле с мыслью, что нам хватит 45 минут хорошей игры. До этого мы чередовали хорошие игры с плохими. Надеюсь, в этот раз мы сыграем ровно, потому что этот матч провалить нельзя", — сказал тренер "волков".