Лера Кудрявцева и Маша Малиновская попали в скандал. Интернет-пользователи обвинили ведущую в том, что она оказалась на шоу Секрет на миллион по блату – дескать ее пригласили только из-за дружбы с Лерой Кудрявцевой. Однако у самой Леры нашелся защитник, который объяснил, что к выбору героя ведущая не имеет никакого отношения.

Лера Кудрявцева и Маша Малиновская попали в скандал. Интернет-пользователи обвинили ведущую в том, что она оказалась на шоу "Секрет на миллион" "по блату" – дескать ее пригласили только из-за дружбы с Лерой Кудрявцевой. Однако у самой Леры нашелся защитник, который объяснил, что к выбору героя ведущая не имеет никакого отношения.Очередной выпуск ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" получил множество комментариев. На сей раз звездной гостьей оказалась Маша Малиновская, некогда популярная ведущая, которая сейчас зарабатывает ди-джейскими сетами и колесит по стране с гастролями. Многие зрители раскритиковали Малиновскую. Дескать, некогда гламурная блондинка потеряла лоск, поправилась и имеет маленький словарный запас.Досталось и Лере Кудрявцевой. Ее обвинили в том, что та нарочно "протащила" на шоу свою подружку, чтобы помочь ей выйти из тени и снова обрести популярность. И если Маша Малиновская достойно вышла из ситуации, с сарказмом отреагировав на критику, то Лера Кудрявцева молчит. Однако у нее неожиданно нашелся защитник. Это член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.Он сообщил, что присутствовал на съемках ток-шоу Леры Кудрявцевой и, по его словам, она не имеет никакого отношения к отбору героев. "Только никогда не участвовавшие в качестве гостей на телевидении люди могут говорить о том, что ведущие могут протаскивать на рейтинговые шоу своих любимчиков. Телевидение это очень сложный механизм и приглашение гостей находится уж точно не в руках ведущих", – заявил Манукян.Он объяснил, что у каждой передачи есть своя команда, которая готовит выпуск, и ведущие с ней не пересекаются. "Ведущие никак не могут влиять на выбор гостей", – заключил специалист.К слову, ранее Лера Кудрявцева поблагодарила Машу Малиновскую за откровенность. "Манечка, я знаю как ты переживаешь из – за нашей программы , потому что ты рискнула быть настоящей и это дорого стоит в эмоциональном плане ! Я знаю, как сильно ты любишь своих родителей и сына и очень надеюсь , что твои откровения не ранят никого 🙏🏽❤️" – написала Лера на своей страничке в Instagram.