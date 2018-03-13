В России зафиксировано уменьшение смертности от онкологических
заболеваний. По словам специалистов, это связано с улучшением методов
диагностики.
В России зафиксировано уменьшение смертности от онкологических
заболеваний. По словам специалистов, это связано с улучшением методов
диагностики.
В 2015 и 2016 годах смертность от рака
в России росла, но в прошлом, 2017 году, произошло резкое снижение: от онкологии
умерло 289 тысяч россиян, что на 3,5% меньше, чем в 2016 году.
Медики считают, что к такому падению привели массовая диспансеризация
и специальные обследования, позволяющие выявлять рак на начальных этапах
его развития. "Благодаря активному онкопоиску, в 2017 году на ранних
стадиях (первой и второй) было выявлено около 56% злокачественных
новообразований, а при ряде локализаций рака – до 85%", – цитирует
представителя Минздрава служба новостей "URA.RU".
Благодаря современным методам, наблюдается увеличение показателя впервые выявленных онкозаболеваний. Так,
в 2016 году было обнаруженно 2403 случая онкологии на 100 тысяч
населения (данных за 2017 год еще нет), что выше уровня 2006 года
на 38,8%.
Недавно Dni.Ru писали об исследованиях ученых из
Университета штата Мичиган. Они намерены уничтожать рак с помощью вирусов. Свое
оружие против рака они назвали частицами Qβ. По данным исследователей, Qβ –
бактериофаг. Этот вирус "пожирает" кишечную палочку Escherichia coli.
Ученые намерены соединить его частицы с углеводными антигенами TACA, которые
образуются в пораженных раком тканях в результате нарушенного обмена веществ.
По замыслу исследователей, комбинация Qβ и TACA научит
иммунные клетки организма – к примеру, Т-лимфоциты – распознавать и уничтожать
углеводные антигены на поверхности раковых клеток. Это позволит затормозить
рост злокачественных образований и избежать метастазов, считают ученые.