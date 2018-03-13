В России зафиксировано уменьшение смертности от онкологических заболеваний. По словам специалистов, это связано с улучшением методов диагностики.

В России зафиксировано уменьшение смертности от онкологическихзаболеваний. По словам специалистов, это связано с улучшением методовдиагностики.В 2015 и 2016 годах смертность от ракав России росла, но в прошлом, 2017 году, произошло резкое снижение: от онкологииумерло 289 тысяч россиян, что на 3,5% меньше, чем в 2016 году.Медики считают, что к такому падению привели массовая диспансеризацияи специальные обследования, позволяющие выявлять рак на начальных этапахего развития. "Благодаря активному онкопоиску, в 2017 году на раннихстадиях (первой и второй) было выявлено около 56% злокачественныхновообразований, а при ряде локализаций рака – до 85%", – цитируетпредставителя Минздрава служба новостей "URA.RU".Благодаря современным методам, наблюдается увеличение показателя впервые выявленных онкозаболеваний. Так,в 2016 году было обнаруженно 2403 случая онкологии на 100 тысячнаселения (данных за 2017 год еще нет), что выше уровня 2006 годана 38,8%.Недавно Dni.Ru писали об исследованиях ученых изУниверситета штата Мичиган. Они намерены уничтожать рак с помощью вирусов. Своеоружие против рака они назвали частицами Qβ. По данным исследователей, Qβ –бактериофаг. Этот вирус "пожирает" кишечную палочку Escherichia coli.Ученые намерены соединить его частицы с углеводными антигенами TACA, которыеобразуются в пораженных раком тканях в результате нарушенного обмена веществ.По замыслу исследователей, комбинация Qβ и TACA научитиммунные клетки организма – к примеру, Т-лимфоциты – распознавать и уничтожатьуглеводные антигены на поверхности раковых клеток. Это позволит затормозитьрост злокачественных образований и избежать метастазов, считают ученые.