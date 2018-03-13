Смерть Олега Табакова стала страшным ударом для многих артистов. Один из них, популярный актер Игорь Верник, откровенно рассказал о болезни мэтра.

Смерть Олега Табакова стала страшным ударом для многих артистов. Один из них, популярный актер Игорь Верник, откровенно рассказал о болезни мэтра.О смерти Олега Табакова в МХТ имени Чехова узнали во время репетиции. Говорят, это был спектакль "Светлый путь" Александра Молочникова. Журналисты поговорили о Табакове с сотрудниками театра. Так, Игорь Верник оказался единственным, кто решился высказаться о болезни мэтра."Мы знали, Олег Павлович, к сожалению, последние несколько месяцев болел. Мы следили каждый день за тем, что происходит в больнице, и всегда остается надежда, надежда на чудо. Тем более что Табаков и болезнь – это понятия несовместные. Он был всегда в такой форме человеческой, актерской, что ему самому было очень непросто понимать, что не столько сил у него, сколько он привык. И он злился на это. Он не умел, не хотел, не мог быть слабым, и, в сущности, он никогда не был слабым. Он всегда был сильным. Он шутил, иронизировал, не позволял себе кукситься", – цитирует Игоря Верника радио Business FM.Для многих артистов смерть Олега Табакова стала страшным ударом. Так, Лия Ахеджакова призналась, что не может прийти в себя от известия. "Сейчас мне очень трудно что-то говорить. Я только что узнала об этом. Еще не могу в себя прийти. Не знаю, что сказать, пока плачу", – приводит слова убитой горем артистки .У Ирины Мирошниченко и вовсе не получилось найти слов, чтобы выразить свое горе из-за кончины Олега Табакова. "Потрясение... До последнего надеялась на чудо... Не отвечаю на звонки, не могу говорить..." – написала у себя в блоге известная артистка.Не остался в стороне и режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по делу о мошенничестве. Через адвоката он передал свои соболезнования, которые у себя на сайте разместил "Гоголь-центр"."Для меня лично и для многих актеров Гоголь-центра, окончивших Школу-студию МХАТ, он еще был настоящим Учителем, гуру, Отцом. Он всегда был тем, к кому можно обратиться за помощью, и он поможет, к кому можно прийти за советом, и этот совет будет по делу, он был тем, одно присутствие которого в нашей жизни давало силы, уверенность и вдохновение", – сообщил Кирилл Серебренников.Напомним, 12 марта у 82-летнего Олега Табакова случился сердечный приступ. Поэтому врачи приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Прославленный артист боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.