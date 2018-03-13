Ученые-генетики выявили
связь между генами и способностью проявлять сочувствие к
другим людям. Также выяснилось, что каждый десятый вообще не способен на сопереживание.
Ученые-генетики выявили
связь между генами и способностью проявлять сочувствие к
другим людям. Также выяснилось, что каждый десятый вообще не способен на сопереживание.
Специалисты Кембриджского Университета и биотехнической
компании 23andMe провели широкомасштабное исследование. Они проанализировали ДНК-пробы
46 тысяч человек. Также испытуемые заполнили специальные анкеты, по
которым возможно оценить коэффициент эмпатии (EQ). Эксперты
обнаружили, что 90% различий в уровне сопереживания вызваны социальными
факторами (например, воспитание и традиции), а у 10% участников эксперимента
заложены на генетическом уровне.
– Обнаружение того, что хотя бы часть наших различий на уровне
эмпатии связана с генетическими факторами, помогает нам понять, например,
людей, больных аутизмом и с трудом представляющих мысли и чувства других, —
цитирует британского клинического психолога Саймона Барона-Коэна журнал
Translational Psychiatry.
Какие конкретно гены отвечают за сочувствие ученым пока неизвестно, но результаты четко показывают некоторый гендерный перекос: женщины в
большей степени склонны к эмпатии, чем мужчины.
Эмпатия – это осознанное сопереживание другому человеку в его
эмоциональном состоянии. Эмпат – это личность, у которой выработана способность к
сочувствию. Развитие этого качества занимает значимое место в росте эмоционального интеллекта. Оно помогает познать состояния ближнего, при этом
ориентируясь на жесты и мимику. Эмпатия очень помогает в любом социальном
взаимодействии. Мы подсознательно тянемся к людям, которые хорошо понимают нас,
и отталкиваем тех, кто этого сделать не может.