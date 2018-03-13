Ученые-генетики выявили связь между генами и способностью проявлять сочувствие к другим людям. Также выяснилось, что каждый десятый вообще не способен на сопереживание.

Ученые-генетики выявилисвязь между генами и способностью проявлять сочувствие кдругим людям. Также выяснилось, что каждый десятый вообще не способен на сопереживание.Специалисты Кембриджского Университета и биотехническойкомпании 23andMe провели широкомасштабное исследование. Они проанализировали ДНК-пробы46 тысяч человек. Также испытуемые заполнили специальные анкеты, покоторым возможно оценить коэффициент эмпатии (EQ). Экспертыобнаружили, что 90% различий в уровне сопереживания вызваны социальнымифакторами (например, воспитание и традиции), а у 10% участников экспериментазаложены на генетическом уровне.– Обнаружение того, что хотя бы часть наших различий на уровнеэмпатии связана с генетическими факторами, помогает нам понять, например,людей, больных аутизмом и с трудом представляющих мысли и чувства других, —цитирует британского клинического психолога Саймона Барона-Коэна журналTranslational Psychiatry.Какие конкретно гены отвечают за сочувствие ученым пока неизвестно, но результаты четко показывают некоторый гендерный перекос: женщины вбольшей степени склонны к эмпатии, чем мужчины.Эмпатия – это осознанное сопереживание другому человеку в егоэмоциональном состоянии. Эмпат – это личность, у которой выработана способность ксочувствию. Развитие этого качества занимает значимое место в росте эмоционального интеллекта. Оно помогает познать состояния ближнего, при этомориентируясь на жесты и мимику. Эмпатия очень помогает в любом социальномвзаимодействии. Мы подсознательно тянемся к людям, которые хорошо понимают нас,и отталкиваем тех, кто этого сделать не может.