В преддверии ответных матчей футбольной Лиги Европы судейский комитет УЕФА назначил судей на игры с участием российских клубов. Напомним, что нашу страну на стадии 1/8 финала евротурнира представляют столичные Локомотив и ЦСКА, а также питерский Зенит.

В преддверии ответных матчей футбольной Лиги Европы судейский комитет УЕФА назначил судей на игры с участием российских клубов. Напомним, что нашу страну на стадии 1/8 финала евротурнира представляют столичные "Локомотив" и ЦСКА, а также питерский "Зенит".Матч "Локо" против мадридского "Атлетико" (результат первой игры – 0:3) будет обслуживать португальская бригада во главе с главным судьей Артуром Диашем, сообщает Чемпионат.Ru со ссылкой на официальный сайт УЕФА. Линейными арбитрами будут Руй Тавареш и Паулу Соареш.Гостевую встречу ЦСКА с французским "Лионом" (первая игра — 0:1) будет судить шотландская бригада во главе с Бобби Мадденом. Ему будут помогать Дэвид Макгичи и Аластер Матер. Игру "Зенит" — "Лейпциг" (первая игра — 1:2) обслужит итальянская бригада Даниэле Орсато, которому ассистируют Риккардо Ди Фьоре и Лоренцо Манганелли.