Я ехал на машине, когда мне приспичило, и я зашел в туалет при автозаправке. Первая кабинка была занята, и я зашел в соседнюю. Не успел я сесть, как услышал голос из соседней кабинки: «Привет. Как дела?» Хм… я не из тех, кто любит болтать с незнакомцами в придорожных уборных, и я не понимаю, что на меня нашло, но я зачем-то ответил, слегка смущенно: «Ничего». Тогда незнакомец продолжил: «Ну, какие у нас планы?» Даааа…. кстати, о тупых вопросах. Мне все это стало как-то странно. Я сказал: ""Да так…. еду на Восток, как и вы"". После этого я услышал, как незнакомец огорченным голосом сказал: «Слушай, я тебе попозже пререзвоню, ладно? Тут какой-то идиот в соседней кабинке отвечает на все вопросы, которые я тебе задаю».
еще анекдот!