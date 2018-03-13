Лучший снайпер, бомбардир и легенда Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки прокомментировал достижение российского нападающего Кэпиталз Александра Овечкина, который в ночь на вторник забросил свою 600-ю шайбу в карьере.

Лучший снайпер, бомбардир и легенда Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки прокомментировал достижение российского нападающего "Кэпиталз" Александра Овечкина, который в ночь на вторник забросил свою 600-ю шайбу в карьере."Учитывая время, возраст, уровень защитников и вратарей, забивать сейчас крайне трудно. Поэтому тот факт, что ему удается стабильно забивать по 30, 35, 40 голов является поистине уникальным, — рассказал Гретцки, которого цитирует NHL.com/ru. — Но вы по-прежнему можете видеть радость на его лице. Он любит играть и соревноваться. Если у вас это есть, вы добьетесь многого. Похоже, что в его случае это стало рецептом успеха"."Мы с ним являемся хорошими друзьями, — продолжил Гретцки. — И если есть кто-то, не выигрававший Кубок Стэнли, но достойный этого, так это он. Он всегда полностью выкладывался ради хоккея, "Вашингтон Кэпиталз" и своей страны".