Злоумышленник предложил председателю приемочной комиссии по приемке закупаемой продукции денежные средства за принятие товара, не соответствующего техническому заданию...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России г. Москвы задержали подозреваемого в даче незаконного денежного вознаграждения должностному лицу.Как было установлено, представитель общества с ограниченной ответственностью, поставляющего упаковочную пленку в одну из столичных организаций на основании договора, предложил председателю приемочной комиссии по приемке закупаемой продукции 150 тыс. рублей за принятие товара, не соответствующего техническому заданию, приложенному к договору.В ходе оперативно-розыскного мероприятия сотрудники полиции после передачи части денежного вознаграждения в размере 20 тыс. рублей задержали подозреваемого.По данному факту ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ «Дача взятки». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61