После непродолжительной оттепели в столичный регион в выходные, когда пройдут выборы президента РФ, вернутся сильные морозы со среднесуточной температурой примерно на 10 градусов ниже климатической нормы, более характерные для конца января.

После непродолжительной оттепели в столичный регион в выходные, когда пройдут выборы президента РФ, вернутся сильные морозы со среднесуточной температурой примерно на 10 градусов ниже климатической нормы, более характерные для конца января, передает "Интерфакс".Как отметили в Гидрометцентре России, в среду и четверг в дневные часы температура еще будет подниматься выше нулевой отметки, но в ночь на пятницу ожидается уже минус 10-12 градусов, днем — 7-9 градусов мороза. 17 и 18 марта подморозит еще сильнее: в ночные часы 17-22 градуса мороза, днем — минус 5-10 градусов.Синоптики напомнили, что для середины марта норма — температура около минус 1,5-2 градусов. Однако с начала месяца среднесуточная температура отстает от климатической нормы на 4,3 градуса, а с начала года из-за аномального январского тепла средняя температура на 0,8 градуса превышает норму.По прогнозам синоптиков, вечером 14 марта начнется снегопад и в течение суток выпадет около 12 мм осадков, что составит — более трети мартовской нормы осадков.