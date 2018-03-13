В Евросоюзе специалисты внесли спиннеры в список опасных товаров. Игрушка представляет риск для детей из-за легко отделяемых мелких частей.

В Евросоюзе специалисты внесли спиннеры в список опасных товаров. В докладе, обнародованном европейской системой быстрого оповещения о представляющей опасность для потребителей продукции, указывается, что игрушка представляет риск для детей из-за легко отделяемых мелких частей, передает РИА Новости.Особую опасность представляют модели c подсветкой: проглатывание ребенком пуговичной батареи от светящегося спиннера может вызывать ожоги пищевода и кишечника, считают эксперты.Ранее к аналогичному выводу пришли в Роспотребнадзоре. Детям рекомендуется играть спиннерами только под присмотром старших, а родителям — тщательно проверять игрушку при покупке. На детскую психику спиннеры влияния не оказывают.