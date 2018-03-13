Незаконное строительство в Коммунаре. Владимирская прокуратура оштрафовала строительную компанию ООО Система за возведение многоквартирного дома. Сумма штрафа более миллиона рублей. Проверку надзорный орган проводил после обращения начальника Государственного строительного надзора области. Как выяснили прокуроры, незаконно строили в Коммунаре дом номер 19 на улице Центральной.

13.03.2018Незаконное строительство в Коммунаре. Владимирская прокуратура оштрафовала строительную компанию ООО "Система" за возведение многоквартирного дома. Сумма штрафа более миллиона рублей. Проверку надзорный орган проводил после обращения начальника Государственного строительного надзора области. Как выяснили прокуроры, незаконно строили в Коммунаре дом номер 19 на улице Центральной.Виктория Туркова, старший помощник прокурора области: "На момент проверки, велись строительные работы, укладывались блоки, велось строительство уже на уровне 7 этажа, работал кран. Каких-либо документов, разрешающих строительство документов прокуратуре и контролирующему органу представлено не было. Не было представлено и документов о безопасности труда, об экологической и пожарной безопасности".По телефону мы связались с гендиректором строительной фирмы Сергеем Русаковым. Он дал понять, что наказали его за якобы строительство даже не одного, а вот этих двух домов. Впрочем, директор ООО "Система" отрицает свою причастность к этим зданиям. Со слов Русакова, его компания лишь готовила документы на строительство, и когда трижды получила отказ на проведение работ, продала всю проектную документацию другой фирме. Какой? Нам сказать отказались. Однако Сергей Русаков предположил, что во время проверки могла произойти путаница из-за того, что на смежных земельных участках находятся сразу несколько недостроенных домов, которым ещё не присвоены номера.Сергей Русаков, ген. директор строительной фирмы ООО "Система": "То есть ситуацию по этому строительному участку, который застраивается якобы без разрешения, к нему ООО "Система" никакого отношения не имеет. Она строит с разрешительной документацией на смежном земельном участке. А прокуратура по рекламе в одном из СМИ определила, что этот участок застраивает та же компания. Видимо, там работают люди, которые сверхспособностями обладают".Кому именно была продана проектная документация и кто же решился строить без разрешения - пока неясно. Информация о передаче этих домов другой фирме у прокуратуры отсутствует. В любом случае, компания "Система" собирается обжаловать в суде наложенный штраф. И даже обратиться в прокуратуру с требованием повторной проверки этой истории. Что же будет с ещё недостроенными домами - пока не ясно. Известно, что квартиры ещё не продавались, а значит в этом случае обойдётся без пострадавших дольщиков. Как нам дали понять в прокуратуре, продолжение стройки возможно только после получения нужных разрешений. Если этого сделано не будет, по всей видимости, незаконно возведённые здания снесут.Метки: строительство, компания, штраф, документы, прокуратура, Центральная улица, стройнадзор, Система, Русаков