По данным полиции, мужчину, ехавшего на автомобиле «УАЗ», остановили в конце февраля текущего года. Во время проверки выяснилось, что удостоверение поддельное.
В Муроме задержан водитель с поддельными правами. По данным полиции, мужчину, ехавшего на автомобиле «УАЗ», остановили в конце февраля текущего года. Во время проверки выяснилось, что удостоверение поддельное. По документам у мужчины открыты только категории «А» и «С». Однако в правах была отмечена еще и категория «В».
Отрицать данный факт водитель не стал и признался, что самостоятельно вырезал и вклеил букву «В». С его слов, так он хотел получить работу, где требовалось умение управлять именно легковым автомобилем.
Водительское удостоверение изъято.