По данным полиции, мужчину, ехавшего на автомобиле «УАЗ», остановили в конце февраля текущего года. Во время проверки выяснилось, что удостоверение поддельное.

В Муроме задержан водитель с поддельными правами. По данным полиции, мужчину, ехавшего на автомобиле «УАЗ», остановили в конце февраля текущего года. Во время проверки выяснилось, что удостоверение поддельное. По документам у мужчины открыты только категории «А» и «С». Однако в правах была отмечена еще и категория «В».Отрицать данный факт водитель не стал и признался, что самостоятельно вырезал и вклеил букву «В». С его слов, так он хотел получить работу, где требовалось умение управлять именно легковым автомобилем.Водительское удостоверение изъято.