В текущем году в Новой Москве собираются ввести не менее 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

Более 7 тысяч квартир продавалось в новостройках Новой Москвы в феврале, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий. Покупатели могли выбирать из почти 40 различных жилых комплексов.Как отметил глава департамента Владимир Жидкин, иногда количество квартир на продажу достигает 10 тысяч.Порядка 78% покупателей новостроек в ТиНАО выбирают однокомнатные или двухкомнатные квартиры, еще 12% покупателей отдают предпочтение трехкомнатным. Три четверти новоселов покупают жилье комфорт-класса и выше.Ранее Жидкин говорил, что через пару лет показатель ежегодного ввода жилья на присоединенных территориях может вырасти вдвое.