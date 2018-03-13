Местные жительницы фиктивно поставили на учет по месту пребывания шестерых граждан ближнего зарубежья.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Петушинскому району выявлены очередные факты нарушения миграционного законодательства.Полицейскими установлено, что две 35-летние ранее судимые жительницы города Петушки в период с декабря 2017 года по февраль текущего направила в территориальный отдел по вопросам миграции в общей сложности шесть уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своих квартирах. Однако намерения предоставить помещения для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у подозреваемых не было. За оказанные услуги фигурантки получили денежные вознаграждения.В настоящее время отделом дознания в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).