При получении товара злоумышленник передал курьеру поддельные купюры в размере 70 тысяч рублей...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское задержали подозреваемого в сбыте поддельных денежных средств.В территориальный отдел полиции обратилась индивидуальный предприниматель. Она сообщила о том, что покупатель расплатился с курьером ее интернет-магазина за покупку смартфона поддельными денежными средствами.В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице 9-го Мая сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний приезжий.Установлено, что молодой человек заказал в интернет-магазине дорогостоящий мобильный телефон. Встречу с курьером злоумышленник назначил в подъезде одного из домов по Большой Черкизовской улице. При получении товара неизвестный передал курьеру поддельные купюры на сумму 70 тысяч рублей. Согласно проведенному исследованию данные денежные средства являются поддельными.По данному факту следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73