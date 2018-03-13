Российский бренд люксовых смартфонов Caviar исправил оплошность
компании Apple, которая расстраивала и разочаровывала поклонников iPhone по
всему миру. Производители вернули самый популярный и желанный цвет корпуса
устройства – золотой.
Российский бренд люксовых смартфонов Caviar исправил "оплошность"
компании Apple, которая расстраивала и разочаровывала поклонников iPhone по
всему миру. Производители вернули самый популярный и желанный цвет корпуса
устройства – золотой.
С самого первого дня, когда Apple презентовали iPhone X, почитатели
технологий во всем мире недоумевали – почему из ассортимента исчез золотой цвет
корпуса и выбирать приходится лишь между черным и белым вариантами. Модели
iPhone в золотистых корпусах считались наиболее популярными и привлекательными.
Caviar решили усовершенствовать iPhone X и вернуть ему незаслуженно утраченный
цвет. Более того, теперь корпус смартфона не просто покрыт золотистой краской —
на него нанесено чистое золото 999 пробы.
Дизайнеры и ювелиры создали две версии золотых iPhone
X. Версия "Caviar Classic Gold" представляет собой устройство в золотом
рельефном корпусе, на котором впервые в истории бренда присутствует легендарное
яблоко Apple. Второй дизайн под названием "Caviar Classic Liquid Gold" – это не
только золотой цвет, но и полностью новая, оригинальная форма корпуса, которая создает
ощущение "жидкого" металла, словно меняющего свою форму в руках владельца.
"Мы
довольны результатом проделанной работы, обе новинки радуют глаз своим ярким,
богатым золотым сиянием. В новом исполнении смартфон обрел характер и харизму,
лоск и роскошь, сохраняя при этом современный и лаконичный вид.
"Работая над
дизайном "Caviar Classic Liquid Gold" мы вдохновлялись телефоном Vertu 2008 года. Прошло десять лет, технологии сделали огромный шаг вперед, но золото
по-прежнему остается великой и неизменной ценностью", – рассказывают
о новинках представители бренда.
Стоимость устройств начинается от 257 тысяч рублей. Старт
продаж указан на официальном сайте Caviar – 13 марта.