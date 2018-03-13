Российский бренд люксовых смартфонов Caviar исправил оплошность компании Apple, которая расстраивала и разочаровывала поклонников iPhone по всему миру. Производители вернули самый популярный и желанный цвет корпуса устройства – золотой.

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar исправил "оплошность"компании Apple, которая расстраивала и разочаровывала поклонников iPhone повсему миру. Производители вернули самый популярный и желанный цвет корпусаустройства – золотой.С самого первого дня, когда Apple презентовали iPhone X, почитателитехнологий во всем мире недоумевали – почему из ассортимента исчез золотой цветкорпуса и выбирать приходится лишь между черным и белым вариантами. МоделиiPhone в золотистых корпусах считались наиболее популярными и привлекательными.Caviar решили усовершенствовать iPhone X и вернуть ему незаслуженно утраченныйцвет. Более того, теперь корпус смартфона не просто покрыт золотистой краской —на него нанесено чистое золото 999 пробы.Дизайнеры и ювелиры создали две версии золотых iPhoneX. Версия "Caviar Classic Gold" представляет собой устройство в золотомрельефном корпусе, на котором впервые в истории бренда присутствует легендарноеяблоко Apple. Второй дизайн под названием "Caviar Classic Liquid Gold" – это нетолько золотой цвет, но и полностью новая, оригинальная форма корпуса, которая создаетощущение "жидкого" металла, словно меняющего свою форму в руках владельца."Мыдовольны результатом проделанной работы, обе новинки радуют глаз своим ярким,богатым золотым сиянием. В новом исполнении смартфон обрел характер и харизму,лоск и роскошь, сохраняя при этом современный и лаконичный вид."Работая наддизайном "Caviar Classic Liquid Gold" мы вдохновлялись телефоном Vertu 2008 года. Прошло десять лет, технологии сделали огромный шаг вперед, но золотопо-прежнему остается великой и неизменной ценностью", – рассказываюто новинках представители бренда.Стоимость устройств начинается от 257 тысяч рублей. Стартпродаж указан на официальном сайте Caviar – 13 марта.