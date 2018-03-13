Торжественная церемония закладки капсулы прошла во вторник, 13 марта
В Судогде начинают строительство ледового дворца.
Торжественная церемония закладки капсулы на площадке будущего катка прошла во вторник, 13 марта. В ней приняла участие губернатор Светлана Орлова
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О строительстве этого объекта договаривались в течение нескольких лет. Администрация региона убедила руководство выделить средства из федерального бюджета в 2018-2019 году. В течение двух лет на объекте будут идти работы. Общая площадь здания превысит 4000 квадратных метров. Внутри здания обустроят ледовый зал с хоккейной площадкой, трибуну для зрителей, зал общей подготовки и тренажерный зал. В нем обустроят раздевалки с душевыми кабинами, тренерские и судейские комнаты, помещения для сушки спортивной одежды.