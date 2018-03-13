А сегодня состоится церемония закладки капсулы на площадке будущего крытого тренировочного катка с искусственным льдом
Сегодня в Судогде состоится церемония закладки капсулы на площадке строительства крытого тренировочного катка с искусственным льдом. Участниками мероприятия станут губернатор Светлана Орлова
, вице-губернаторы Александр Лобаков и Михаил Колков, директор департамента по физической культуре и спорту областной администрации Алексей Сипач, глава Судогодского района Василий Муханин, глава районной администрации Александр Смирнов, воспитанники хоккейного клуба «Судогодец», школьники, жители города.
Напомним, строительство крытого катка рассчитано на два года. Общая площадь здания превысит 4 тыс. квадратных метров. Внутри дворца будут обустроены ледовый зал с хоккейной площадкой и трибуной для зрителей, зал общей физической подготовки, тренажерный зал, а также вспомогательные помещения: раздевалки с душевыми кабинами и санузлами, тренерские и судейские комнаты, помещения для сушки спортивной одежды и обуви, для заточки коньков, для медицинского обслуживания, методический кабинет, технические помещения, вестибюль, гардероб, буфет, охранно-диспетчерский пост.
Строительство будет вестись в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». На возведение спортивного объекта из бюджетов разных уровней планируется выделить в общей сложности около 360 млн. рублей.