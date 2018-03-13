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<a href="http://33live.ru/novosti/13-03-2018-v-sudogde-pristupyat-k-stroitelstvu-krytogo-katka.html" target="_blank">В Судогде приступят к строительству крытого катка</a> - А сегодня состоится церемония закладки капсулы на площадке будущего крытого тренировочного катка с искусственным льдом