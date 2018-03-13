Он станет настоящим центром детского хоккея для многих муниципальных образований Владимирской области.

Сегодня в Судогде был заложен первый камень в основание будущего Ледового дворца. Он станет настоящим центром детского хоккея для многих муниципальных образований Владимирской области. Возведение крупного спортивного объекта рассчитано на два года. Общая площадь здания превысит 4 тысячи квадратных метров. Внутри дворца будут обустроены ледовый зал с хоккейной площадкой и трибуной для зрителей, зал общей физической подготовки, тренажёрный зал, а также вспомогательные помещения: раздевалки с душевыми кабинами и санузлами, тренерские и судейские комнаты, помещения для сушки спортивной одежды и обуви, для заточки коньков, для медицинского обслуживания, методический кабинет, технические помещения, вестибюль, гардероб, буфет и охранно-диспетчерский пост.К слову, за последние годы в регионе построено 3 крупных ледовых спортивных объекта: в Муроме, в Ковровском районе и в Коврове, на которых проводятся мероприятия высокого уровня. Так, в спортивном центре с ледовым залом «Ковровец» в октябре 2016 года прошло пленарное заседание VI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» с участием Президента России Владимира Путина.