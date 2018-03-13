В этом году организаторы решили акцентировать внимание на гастрономии с учётом спортивной тематики. Символом фестиваля стал «Мультёнок-Футболёнок».

В Суздале сегодня откроется XXIII российский фестиваль анимационного кино. Тема «СуздальФеста» – «Вкусная анимация». В этом году организаторы решили акцентировать внимание на гастрономии с учётом спортивной тематики. Символом фестиваля стал «Мультёнок-Футболёнок». Это лучший персонаж, нарисованным детьми в рамках одного из конкурсов. Герой мультфорума станет главным действующим лицом презентационного ролика к чемпионату мира. Песню на слова петербургского поэта Анны Игнатовой, музыка к которой стала плодом коллективного творчества нескольких композиторов, исполнил владимирский ансамбль «Детвора». Композиция станет своеобразным детским гимном «Культурной столицы чемпионата».Большим событием для аниматоров и гостей фестиваля будет специальный показ полнометражного кукольного мультфильма «Гофманиада» по мотивам сказок Эрнста Теодора Гофмана. Суздаль станет первой площадкой в России, где будет показана эта работа режиссёра-постановщика Станислава Соколова и всемирно известного художника Михаила Шемякина. Ранее её демонстрировали только на 68-м Берлинском кинофестивале в феврале 2018 года.В этом году фестиваль выходит на международный уровень. Вниманию публики будет представлена молодая швейцарская анимация. Впервые в Россию с продолжительным мастер-классом приезжает знаменитый голландско-британский режиссёр анимационных фильмов Михаэль Дюдок де Вит, чья короткометражная работа «Отец и дочь» была удостоена премии «Оскар» в 2001 году.В рамках открытой премьеры мультфильмы покажут не только в Суздале и Владимире, но и других городах и районах 33-го региона. Картины фестиваля увидят самые маленькие зрители в детских садах. Также открытые показы фестивальных мультфильмов пройдут в трёхстах городах России.