Житель Нижнего Тагила
Валентин Дегтерев заявил, что обнаружил новые улики в деле о гибели группы
туристов Игоря Дятлова. По словам радиолюбителя, в вещах руководителя
экспедиции была найдена кровь предполагаемого убийцы.
Житель Нижнего Тагила
Валентин Дегтерев заявил, что обнаружил новые улики в деле о гибели группы
туристов Игоря Дятлова. По словам радиолюбителя, в вещах руководителя
экспедиции была найдена кровь предполагаемого убийцы.
Известный
своими расследованиями радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев в деле о гибели группы Дятлова обратил особое внимание на дневник туристов и обнаружил
следы убийцы. В записной книжке Игоря Дятлова мужчина заметил отсутствие
некоторых страниц, которые были вырваны, вероятно, с помощью ножа. По словам Дегтерева,
следователи не придали значения данной находке, сообщает портал .
Уцелевшие
страницы дневника радиолюбитель отсканировал и обработал в компьютерной
программе, после чего заметил на листах отпечатки исчезнувших записей. На этих
фрагментах были указаны несколько фамилий из неустановленного населенного пункта.
Примечательно,
что пометки есть только в личном дневнике Дятлова, который руководитель
группы использовал на протяжении всего путешествия. Дегтерев
допускает, что в записях погибшего была важная для следствия информация,
которая могла быть уничтожена убийцей. Однако больше всего радиолюбителя
поразила другая находка: на первой странице дневника были следы крови, которую на теле Игоря Дятлова не обнаружили.
Результаты
судмедэкспертизы гласят, что руководитель экспедиции умер, замерзнув в позе эмбриона, и частицы его крови никак не могли попасть в записную книгу. Дятлов убежден,
что обнаруженные следы принадлежат убийце, однако следователи не удосужились взять
отпечатки пальцев на месте трагедии. Эта деталь могла быть стать ключевой в
деле о таинственной гибели туристической группы Дятлова.
Печально известный перевал
назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые
планировали совершить восхождение на Приполярный Урал. Ночью 2 февраля 1959 года Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.