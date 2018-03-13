Житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев заявил, что обнаружил новые улики в деле о гибели группы туристов Игоря Дятлова. По словам радиолюбителя, в вещах руководителя экспедиции была найдена кровь предполагаемого убийцы.

Житель Нижнего ТагилаВалентин Дегтерев заявил, что обнаружил новые улики в деле о гибели группытуристов Игоря Дятлова. По словам радиолюбителя, в вещах руководителяэкспедиции была найдена кровь предполагаемого убийцы.Известныйсвоими расследованиями радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев в деле о гибели группы Дятлова обратил особое внимание на дневник туристов и обнаружилследы убийцы. В записной книжке Игоря Дятлова мужчина заметил отсутствиенекоторых страниц, которые были вырваны, вероятно, с помощью ножа. По словам Дегтерева,следователи не придали значения данной находке, сообщает портал .Уцелевшиестраницы дневника радиолюбитель отсканировал и обработал в компьютернойпрограмме, после чего заметил на листах отпечатки исчезнувших записей. На этихфрагментах были указаны несколько фамилий из неустановленного населенного пункта.Примечательно,что пометки есть только в личном дневнике Дятлова, который руководительгруппы использовал на протяжении всего путешествия. Дегтеревдопускает, что в записях погибшего была важная для следствия информация,которая могла быть уничтожена убийцей. Однако больше всего радиолюбителяпоразила другая находка: на первой странице дневника были следы крови, которую на теле Игоря Дятлова не обнаружили.Результатысудмедэкспертизы гласят, что руководитель экспедиции умер, замерзнув в позе эмбриона, и частицы его крови никак не могли попасть в записную книгу. Дятлов убежден,что обнаруженные следы принадлежат убийце, однако следователи не удосужились взятьотпечатки пальцев на месте трагедии. Эта деталь могла быть стать ключевой вделе о таинственной гибели туристической группы Дятлова.Печально известный перевалназван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которыепланировали совершить восхождение на Приполярный Урал. Ночью 2 февраля 1959 года Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.