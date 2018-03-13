Трое вахтовиков отказались платить по счету в якутском ресторане и подрались с вызванными на место бойцами Росгвардии. Сейчас протрезвевшие мужчины отбывают 15 суток административного ареста, но им может грозить и уголовное наказание.

Трое вахтовиков отказались платить по счету в якутском ресторане и подрались с вызванными на место бойцами Росгвардии. Сейчас протрезвевшие мужчины отбывают 15 суток административного ареста, но им может грозить и уголовное наказание. Посетители заведения сняли на видео схватку противников.Местом действия стал ресторан "Олешня" в Алдане, куда мужчины прибыли на заработки. В ночь на 10 марта они решили побаловать себя изысканными блюдами, однако их стоимость вошла в противоречие с представлениями вахтовиков об уровне заведения и способностях повара, а потому они согласились раскошелиться, но не полностью покрывать счет.От скупости не осталось и следа при появлении наряда патрульно-постовой службы, однако официант настоял, чтобы привередливые гости покинули заведение. Бойцы Росгвардии попросили мужчин на выход, и тут завязалась драка, ибо принудительно покидать ресторан, уже расплатившись за блюда, посетители сочли ниже своего достоинства. В ход пошли стулья, столовые приборы и скамейка, битва сопровождалась угрозами расправы и отборным матом.За неповиновение стражам порядка дебоширов арестовали на 15 суток. Сейчас проводится процессуальная проверка, по итогам которой мужчинам могут быть предъявлены обвинения в применении насилия и оскорблении представителя власти.