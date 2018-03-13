Компания Bose объявила о создании аудиоплатформы дополненной реальности – Bose AR, а YouDrive, переходит из разряда каршеринга в статус агрегатора каршеринга. Подробности – в программе Вести.net.

Неожиданное событие из области экономики совместного потребления в России, один из сервисов поминутной аренды автомобилей, YouDrive, переходит из разряда каршеринга в статус агрегатора каршеринга, то есть из одного мобильного приложения теперь можно арендовать автомобили сразу нескольких независимых компаний. Пока только трёх, включая сам YouDrive.Борис Голиков, генеральный директор YouDrive: "Вы просто выбираете автомобиль по текущему сценарию, по стоимости и размеру. Мы получаем комиссию с каждой поездки, так что если вы арендовали авто через наше приложение для нас это профит".В свое время что-то похожее произошло на рынке такси, небольшие компании старой формации выжили, уйдя под крыло агрегаторов, больших интернет-диспечерских. Но в случае с каршерингом всё интереснее, поскольку каршеринг – это изначально в первую очередь IT-инфраструктура. И вот теперь именно её и предлагают как сервис.То есть если у тебя есть дешёвые автомобили или свободные деньги, речь например об автопроизводителях или страховых компаниях, то ты можешь создать свой каршеринг без особо масштабных затрат. А всю техническую поддержку и привлечение клиентов получить от агрегатора за процент от оборота.Любопытно, что такие изменения на рынке поминутной аренды машин произошли практически в тот момент, когда на него выходит огромный "Яндекс". Именно от владельца платформы "Яндекс.Такси" ждали и агрегатора каршеринга еще в прошлом году. Но вместо этого пару недель назад появился собственный сервис "Яндекс.Драйв".Борис Голиков, генеральный директор YouDrive: "Мы очень внимательно смотрим за "Яндексом" и опасаемся неких действий на которые не сможет ответить, потому что мы не публичная компания и у нас нет такого доступа к ресурсам инвесторов и мы не готовы играть в игры с демпингом".Яндекс пока фактически никак на эти события не отреагировал. Официальная позиция – мы внимательно следим за всеми инициативами на рынке. За этой тоже будем. А пока наращиваем парк своих автомобилей.Компания Bose, крупный производитель всевозможной акустики, объявила о создании аудиоплатформы дополненной реальности – Bose AR. И представила первые очки с этой технологией.При этом в очках никаких камер или дисплеев, только динамики. И окружающую реальность они дополняют, соответственно, не изображениями поверх предметов, а звуковыми комментариями.То есть например система определяет на какое кафе вы смотрите и проговаривает его название, меню, среднее время ожидания и так далее.Положение в пространстве и направление взгляда определяются с помощью встроенного гироскопа и спутниковой навигации из привязанного смартфона. Впрочем, некоторые считают, что камера всё-таки нужна, что бы распознавать вывески и переводить их голосом.Сколько такое будет стоить неизвестно. Равно как и кто возьмется за производство. Сама Bose намерена лишь развивать платформу акустического дополнения реальности, на что выделено 50 миллионов долларов. Надо заметить, что нечто подобное еще в 2016 году предлагал другой аудиогигант, Harman. Но реальных устройств пока никто не видел.