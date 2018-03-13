Министерство обороны России объявило финальный этап конкурса на лучшее имя для новейших видов вооружения. Выборы стартовали 1 марта этого года. Любой желающий мог прислать свой вариант. На сегодняшний день военные получили свыше 245 предложений и отобрали по 50 для последнего голосования.

Министерство обороны России объявило финальный этап конкурса на лучшее имя для новейших видов вооружения. Выборы стартовали 1 марта этого года. Любой желающий мог прислать свой вариант. На сегодняшний день военные получили свыше 245 предложений и отобрали из них по 50 названий для последнего голосования.Беспилотная субмарина с ядерной силовой установкой, по мнению участников конкурса, должна называться "Кракен". Сейчас морской монстр опережает "Язя". Это, видимо, та самая рыба, которая породила популярный интернет-мем. На третьем месте "Посейдон".Борьба за имя для новейшего лазерного комплекса развязалась нешуточная. Первую строчку пока занимает "Вий", на второй с небольшим отрывом расположился "Зайчик". А на третьей позиции "Офтальмолог", которому "в спину дышит" "Горыныч".Что касается ракеты с ядерным двигателем, то здесь безоговорочно лидирует совсем невоенное название – "Нежданчик". Далее идет "Пальмира", но голосов у нее меньше в два раза. А замыкает тройку лидеров "Иосиф Сталин".