Авария произошла в воскресенье, 11 марта

Во Владимире ищут свидетелей ДТП на остановке «Рябинка».Авария произошла днем в воскресенье, 11 марта, около 11.20. На остановке общественного транспорта пожилая женщина попала под колеса автобуса «Мерседес». Он следовал по маршруту №18 С. Женщину увезли на скорой. Врачи диагностировали у нее открытый перелом ноги.Коллеги водителя автобуса ищут свидетелей в социальных сетях. Кондуктор уверяет, что пожилой женщины не было в салоне, а значит она не могла попасть под колеса, выходя из общественного транспорта.В УГИБДД называют лишь предварительную версию: виновником аварии является водитель, так как, возможно, пенсионерка выходила из автобуса.