Через два дня мужчина скончался в больнице

Во Владимирской области москвич до смерти избил знакомого.Инцидент произошел в Киржачском районе. Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, житель Москвы отбывал наказание за тяжкие преступления с 1999 года. Будучи в колонии, он познакомился с женщиной. Они общались по переписке. После освобождения в 2016 году мужчина переехал во Владимирскую область. Он устроился на работу водителем-экспедитором и начал строить дом.Трагедия произошла в августе прошлого года. Мужчина пришел в гости к новым знакомым. Во время застолья между ним и потерпевшим произошел конфликт. Обвиняемый нанес мужчине два удара в нижнюю челюсть. Спустя два дня тот скончался в больнице.По решению суда мужчина проведет в колонии строгого режима 10 лет.