Власти Москвы рассматривают возможность максимально упростить жизнь столичным автомобилистам. Новая система автоматического продления действия прав поможет аккуратным водителям сэкономить время на бюрократических процедурах.
<a href="http://33live.ru/novosti/13-03-2018-voditelskie-prava-predlagayut-prodlevat-avtomaticheski.html" target="_blank">Водительские права предлагают продлевать автоматически</a> - Власти Москвы рассматривают возможность максимально упростить жизнь столичным автомобилистам. Новая система автоматического продления действия прав поможет аккуратным водителям сэкономить время на бюрократических процедурах.
[url=http://33live.ru/novosti/13-03-2018-voditelskie-prava-predlagayut-prodlevat-avtomaticheski.html]Водительские права предлагают продлевать автоматически[/url] - Власти Москвы рассматривают возможность максимально упростить жизнь столичным автомобилистам. Новая система автоматического продления действия прав поможет аккуратным водителям сэкономить время на бюрократических процедурах.