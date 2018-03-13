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Власти Москвы рассматривают возможность максимально упростить жизнь столичным автомобилистам. Новая система автоматического продления действия прав поможет аккуратным водителям сэкономить время на бюрократических процедурах.

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